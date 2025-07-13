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Умер известный советский и украинский футболист

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 13 июля 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 09:14
Умер известный советский и украинский футболист
AP Photo/Lynne Sladky

10 июля на 68-м году жизни умер известный советский и украинский футболист Степан Юрчишин, сообщают украинские СМИ.

Он был легендарным игроком и тренером львовских "Карпат".

Степан Юрчишин также выступал за СКА (Львов), ЦСКА (Москва), "Динамо" (Киев), "Пахтакор" (Ташкент), "Торпедо" (Луцк), "Подолье" (Хмельницкий).

Он рекордсмен Первой лиги СССР по количеству голов в одном сезоне (42 гола в 1979 году).

Степан Юрчишин сыграл 4 матча за сборную СССР.

Он тренировал "Карпаты" (Львов), "Львов" и "Газовик" (Комарно).

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