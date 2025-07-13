Умер известный советский и украинский футболист
время публикации: 13 июля 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 09:14
10 июля на 68-м году жизни умер известный советский и украинский футболист Степан Юрчишин, сообщают украинские СМИ.
Он был легендарным игроком и тренером львовских "Карпат".
Степан Юрчишин также выступал за СКА (Львов), ЦСКА (Москва), "Динамо" (Киев), "Пахтакор" (Ташкент), "Торпедо" (Луцк), "Подолье" (Хмельницкий).
Он рекордсмен Первой лиги СССР по количеству голов в одном сезоне (42 гола в 1979 году).
Степан Юрчишин сыграл 4 матча за сборную СССР.
Он тренировал "Карпаты" (Львов), "Львов" и "Газовик" (Комарно).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2025