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Спорт

Умер Янкель Шор, достопримечательность "Мараканы"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 02 августа 2025 г., 08:09 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 08:09
Умер Янкель Шор, достопримечательность "Мараканы"
AP Photo/Silvia Izquierdo

31 июля на 99-м году жизни умер бразильский болельщик Янкель Шор, которого бразильские СМИ называют "достопримечательностью "Мараканы"".

Он умер в больнице "Бадим" в Тижуке, сообщает Globo.

О смерти знаменитого болельщика сообщили аккаунты стадиона "Маракана" в соцсетях.

Янкель Шор был болельщиком "Америки". Он известен умением жонглировать мячом.

С 2000 года он дважды в неделю демонстрировал жонглирование мячом на поле "Мараканы", и зарекомендовал себя как "ключевую фигуру в футбольном мире Рио-де-Жанейро".

В 2021 году в интервью он сказал: "Я всегда болел за "Америку", жил недалеко от стадиона, но три года жонглировал мячом за "Васко". Эурику Миранда был моим болельщиком и взял меня в Японию (на Клубный чемпионат мира между "Васко" и "Реалом"). Там я получил похвалу от японцев и от Мишеля Платини. Было невероятно трогательно получить похвалу от него, президента УЕФА и великого игрока. Меня очень хвалили, потому что никто в мире не жонглировал мячом столько лет".

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