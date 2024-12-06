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"Реал" проиграл "Фенербахче". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 06 декабря 2024 г., 03:54 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 03:54
"Реал" проиграл "Фенербахче". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Sue Ogrocki

Состоялись матчи четырнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" проиграл "Фенербахче" 70:82.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 85:72

Бывший защитник "Маккаби" Элайджа Брайант (Анадолу Эфес) набрал 23 очка, сделал 5 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Барселона (Испания) 86:88

Бавария (Мюнхен, Германия) - Баскония (Витория, Испания) 94:80

Вторую половину матча немцы выиграли 50:36.

Чима Монеке (Баскония) сделал "дабл-дабл" (25 + 11 подборов).

Партизан (Белград, Сербия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 91:73

Реал (Мадрид, Испания) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 70:82

Форвард "Фенербахче" Найджел Хейз набрал 33 очка.

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