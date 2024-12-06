"Реал" проиграл "Фенербахче". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 06 декабря 2024 г., 03:54 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 03:54
Состоялись матчи четырнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" проиграл "Фенербахче" 70:82.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 85:72
Бывший защитник "Маккаби" Элайджа Брайант (Анадолу Эфес) набрал 23 очка, сделал 5 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Барселона (Испания) 86:88
Бавария (Мюнхен, Германия) - Баскония (Витория, Испания) 94:80
Вторую половину матча немцы выиграли 50:36.
Чима Монеке (Баскония) сделал "дабл-дабл" (25 + 11 подборов).
Партизан (Белград, Сербия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 91:73
Реал (Мадрид, Испания) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 70:82
Форвард "Фенербахче" Найджел Хейз набрал 33 очка.
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