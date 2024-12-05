Самое крупное поражение "Лейкерс" в сезоне. Результаты матчей НБА
время публикации: 05 декабря 2024 г., 06:51 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 06:51
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бруклин" победил "Индиану" 99:90. "Майами" разгромил "Лейкерс" 134:93.
Бостон Селтикс - Детройт Пистонс 130:120
Бруклин Нетс - Индиана Пейсерз 99:90
Самый результативный игрок матча - Кэм Джонсон (Бруклин), набравший 26 очков, не сделав ни одного точного двухочкового броска (7 трехочковых + 5 штрафных).
Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс 134:93
Самое крупное поражение "Лейкерс" в сезоне.
Филадельфия Сиксерз - Орландо Мэджик 102:106
Франц Вагнер (Орландо) набрал 35 очков и сделал 7 подборов.
Милуоки Бакс - Атланта Хоукс 104:119
"Дабл-дабл" сделали Яннис Адетокунбо (Милуоки) (31+ 11 подборов + 5 передач) и Джайлен Джонсон (Атланта) (23 + 13 подборов + 5 передач).
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