НБА. "Миннесота разгромила "Клипперс"

В Лос-Анджелесе в матче регулярного чемпионата НБА "Миннесота Тимбервулвз" разгромила "Лос-Анджелес Клипперс" 108:80.

Команда из Лос-Анджелеса потерпела десятое поражение в сезоне. "Волки" одержали 11-ю победу в сезоне.

Один из лидеров "Клипперс" Кавай Леонард продолжает восстанавливаться от травмы..

Самый результативный игрок матча - форвард "волков" Джулиус Рэндл (20 + 4 подбора + 4 передачи + 1 перехват).