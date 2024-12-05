x
05 декабря 2024
|
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2024
|
05 декабря 2024
|
последняя новость: 11:19
05 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. "Миннесота разгромила "Клипперс"

Баскетбол
НБА
время публикации: 05 декабря 2024 г., 10:18 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 10:18
НБА. "Миннесота разгромила "Клипперс"
AP Photo/Eric Thayer

В Лос-Анджелесе в матче регулярного чемпионата НБА "Миннесота Тимбервулвз" разгромила "Лос-Анджелес Клипперс" 108:80.

Команда из Лос-Анджелеса потерпела десятое поражение в сезоне. "Волки" одержали 11-ю победу в сезоне.

Один из лидеров "Клипперс" Кавай Леонард продолжает восстанавливаться от травмы..

Самый результативный игрок матча - форвард "волков" Джулиус Рэндл (20 + 4 подбора + 4 передачи + 1 перехват).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2024

Самое крупное поражение "Лейкерс" в сезоне. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2024

Еврокубок. "Апоэль" проиграл в Валенсии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2024

Еврокубок. "Апоэль" разгромил испанцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2024

"Париж" сохранил лидерство. Результаты матчей Евролиги