Еврокубок. "Апоэль" проиграл в Валенсии

В матче десятого тура группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" в гостях проиграл "Валенсии" 83:96.

"Апоэль" одержал 7 побед и занимает второе место в группе. Лидирует "Валенсия", победившая во всех матчах.

После 10 минут 33:26, 20 - 59:38, 30 - 79:62.

Самый результативный игрок матча: бывший защитник тель-авивского "Маккаби" Крис Джонс (Валенсия) (20 + 4 подбора + 3 передачи).

Лучший в составе "Апоэля" Хадин Каррингтон (17 + 2 подбора + 3 передачи + 1 перехват).