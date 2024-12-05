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Еврокубок. "Апоэль" проиграл в Валенсии

Баскетбол
время публикации: 05 декабря 2024 г., 06:01 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 06:01
Еврокубок. "Апоэль" проиграл в Валенсии
AP Photo/Charlie Neibergall

В матче десятого тура группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" в гостях проиграл "Валенсии" 83:96.

"Апоэль" одержал 7 побед и занимает второе место в группе. Лидирует "Валенсия", победившая во всех матчах.

После 10 минут 33:26, 20 - 59:38, 30 - 79:62.

Самый результативный игрок матча: бывший защитник тель-авивского "Маккаби" Крис Джонс (Валенсия) (20 + 4 подбора + 3 передачи).

Лучший в составе "Апоэля" Хадин Каррингтон (17 + 2 подбора + 3 передачи + 1 перехват).

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