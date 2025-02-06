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Еврокубок. "Апоэль" победил в Германии и вышел в четвертьфинал

Баскетбол
время публикации: 06 февраля 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 06:53
Еврокубок. "Апоэль" победил в Германии и вышел в четвертьфинал
AP Photo/Jessie Alcheh

Тель-авивский "Апоэль" в последнем матче группового этапа Еврокубка победил в гостях "Ульм" 97:90.

"Красные" заняли второе место в группе А и вышли в четвертьфтнал.

Соперник "Апоэля" определится в противостоянии "Тюрк телеком" (Анкара) - "Будучность" (Подгорица).

"Апоэль" выиграл первую четверть 29:21, но проиграл первую половину матча 49:50.

После 30 минут в счете вели немцы 72:65.

Форвард "Апоэля" Джонатан Мотли набрал 24 очка, сделал 4 подбора и 3 передачи.

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