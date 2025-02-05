x
05 февраля 2025
|
последняя новость: 11:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 февраля 2025
|
05 февраля 2025
|
последняя новость: 11:03
05 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Триумфальное возвращение Эмбиида. Дерби Лос-Анджелеса. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 05 февраля 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 10:54
Триумфальное возвращение Эмбиида
AP Photo/Matt Slocum

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. В поединке лидеров Востока "Бостон" победил "Кливленд" 112:105.

Филадельфия Сиксерз - Даллас Мэверикс 118:116

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид вернулся (он пропустил 15 матчей из-за травмы ноги) сделал "трипл-дабл" (29 + 11 подборов + 10 передач) и сделал победный бросок за 22 секунды до окончания матча.

Кливленд Кавальерз - Бостон Селтикс 105:112

"Кливленд" лидирует в Восточной конференции, "Бостон" занимает второе место.

Торонто Рэпторз - Нью-Йорк Никс 115:121

Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс сделал "дабл-дабл" (27 + 20 подборов).

Чикаго Булз - Майами Хит 133:124

Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс 97:122

Самый результативный игрок матча Леброн Джеймс (26 + 8 подборов + 9 передач).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 февраля 2025

НБА. Невероятная победа "Бруклина"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 февраля 2025

Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Соперницы израильтянок
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 февраля 2025

НБА. Дени Авдия набрал 6 очков. "Портленд" разгромил "Индиану"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 февраля 2025

"Реал" проиграл в Турции. Результаты матчей Евролиги