Триумфальное возвращение Эмбиида. Дерби Лос-Анджелеса. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. В поединке лидеров Востока "Бостон" победил "Кливленд" 112:105.

Филадельфия Сиксерз - Даллас Мэверикс 118:116

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид вернулся (он пропустил 15 матчей из-за травмы ноги) сделал "трипл-дабл" (29 + 11 подборов + 10 передач) и сделал победный бросок за 22 секунды до окончания матча.

Кливленд Кавальерз - Бостон Селтикс 105:112

"Кливленд" лидирует в Восточной конференции, "Бостон" занимает второе место.

Торонто Рэпторз - Нью-Йорк Никс 115:121

Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс сделал "дабл-дабл" (27 + 20 подборов).

Чикаго Булз - Майами Хит 133:124

Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс 97:122

Самый результативный игрок матча Леброн Джеймс (26 + 8 подборов + 9 передач).