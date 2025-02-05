НБА. Невероятная победа "Бруклина"
время публикации: 05 февраля 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 09:21
В матче регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" победил "Хьюстон Рокетс" 99:97.
За 10 секунд до финальной сирены техасская команда вела в счете "+4".
Победу "Нетс" принесли точные трехочковые броски Кеона Джонсона и Д’Анджело Расселла. Кеон Джонсон набрал в матче 22 очка.
Самый результативный игрок матча - центровой "Хьюстона" Альперен Шенгюн (24 + 20 подборов).
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