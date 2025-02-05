x
05 февраля 2025
|
последняя новость: 09:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 февраля 2025
|
05 февраля 2025
|
последняя новость: 09:42
05 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Невероятная победа "Бруклина"

Баскетбол
НБА
время публикации: 05 февраля 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 09:21
НБА. Невероятная победа "Бруклина"
AP Photo/Frank Franklin II

В матче регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" победил "Хьюстон Рокетс" 99:97.

За 10 секунд до финальной сирены техасская команда вела в счете "+4".

Победу "Нетс" принесли точные трехочковые броски Кеона Джонсона и Д’Анджело Расселла. Кеон Джонсон набрал в матче 22 очка.

Самый результативный игрок матча - центровой "Хьюстона" Альперен Шенгюн (24 + 20 подборов).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 февраля 2025

Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Соперницы израильтянок
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 февраля 2025

НБА. Дени Авдия набрал 6 очков. "Портленд" разгромил "Индиану"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 февраля 2025

"Реал" проиграл в Турции. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 февраля 2025

Баскетбол. "Апоэль" (Тель-Авив) отстранил Патрика Беверли