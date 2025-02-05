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Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Соперницы израильтянок

Баскетбол
время публикации: 05 февраля 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 08:11
Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Соперницы израильтянок
AP Photo/Amanda Loman

Состоялась жеребьевка группового этапа юношеского женского чемпионата мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).

Турнир пройдет в Брно, Чехия, с 12 по 20 июля 2025 года.

Группа А

США, Израиль, Венгрия, Южная Корея.

Группа В

Нигерия, Португалия, Канада, Китай.

Группа С

Австралия, Франция, Бразилия, Мали.

Группа D

Испания, Чехия, Япония, Аргентина.

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