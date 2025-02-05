Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Соперницы израильтянок

Состоялась жеребьевка группового этапа юношеского женского чемпионата мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).

Турнир пройдет в Брно, Чехия, с 12 по 20 июля 2025 года.

Группа А

США, Израиль, Венгрия, Южная Корея.

Группа В

Нигерия, Португалия, Канада, Китай.

Группа С

Австралия, Франция, Бразилия, Мали.

Группа D

Испания, Чехия, Япония, Аргентина.