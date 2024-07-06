Евро 2024. Французы в серии пенальти победили португальцев

В Гамбурге состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу. Французы в серии послематчевых пенальти победили португальцев 5:3.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0.

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу (75, Семеду), Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Витинья (118, Нуньеш), Жоау Пальинья (90 + 2, Невеш), Бруну Фернандеш (75, Консейсау), Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Рафаэл Леау (106, Жоау Феликс).

Франция: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Тчуамени, Камавинга (91, Фофана), Гризманн (67, Дембеле), Коло Муани (86, Тюрам), Мбаппе (106, Барколя).

В начале матча португальцы больше владели мячом (как и в остальных матчах турнира). Но первый опасный момент создали французы. На 20-й минуте Тео Эрнандес мощно пробил метров с 25. Диогу Кошта мяч парировал. Скорость мяча 127 км/ч.

Примерно к середине первого тайма французы выровняли ход матча и стали атаковать больше.

В первом тайме интересного было немного. Много борьбы.

15 минут второго тайма прошли спокойно. Начиная с 60-й минуте игра оживилась, были созданы голевые моменты.

На 61-й минуте Бруну Фернандеш прорвался к воротам. Меньян парировал мяч после его удара. Канселу пытался добить, но пробил мимо. На 63-й минуте Витинья нанес удар слету с близкого расстояния. Меньян мяч парировал. Криштиану Роналду пытался добить, но вратарь ему помешал.

На 66-й минуте мог забить Коло Муани, но пробил неточно. На 71-й минуте Камавинга ворвался в штрафную и перебросил мяч через вратаря. Мяч пролетел рядом со штангой.

Запала хватило минут на 15. Затем опять было много борьбы, в которой защитники явно превосходили форвардов. У французов надежностью выделялся Салиба.

На третьей минуте компенсированного времени Мбаппе с линии штрафной отправил мяч в "девятку". Вратарь мяч поймал.

Основное время завершилось вничью 0:0.

В первом дополнительном тайме португальцы создали один момент. Мяч после удара Леау попал в защитника.

На 107-й минуте Феликс мог забить, но с линии вратарской послал мяч головой мимо цели.

В дополнительное время казалось, что португальцы больше хотят избежать серии пенальти, чем французы.

Серия пенальти.

Дембеле забил 1:0.

Криштиану Роналду забил 1:1.

Фофана забил 2:1.

Бернарду Силва вколотил мяч под перекладину 2:2.

Кунде отправил мяч в "девятку" 3:2.

Жоау Феликс попал в штангу 3:2.

Барколя забил 4:2.

Мендеш забил 4:3. Точно в "девятку".

Тео Эрнандес забил 5:3.