Евро 2024. Антирекорды и рекорды сборной Португалии и Криштиану Роналду

В четвертьфинале чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, португальцы в серии послематчевых пенальти проиграли сборной Франции 3:5.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0.

Португальцы впервые в истории не забили в трех матчах чемпионата Европы подряд.

Португальцы одни из самых больших "любителей" дополнительного времени в чемпионатах Европы. Сборная Португалии сыграла в 8 матчах плэй-офф первенств континента. В шести было назначено дополнительное время.

Впервые в карьере Криштиану Роналду не забил ни одного гола в матчах одного чемпионата мира или Европы. При этом он в пяти играх нанес двадцать три удара по воротам.

Забив два пенальти в послематьчевых сериях Евро 2024, Криштиану Роналду стал рекордсменов чемпионатов Европы по этому показателю - 4 гола в послематчевых сериях.

С большой долей вероятности игра против Франции - последний матч Криштиану Роналду на чемпионатах Европы. Сам он заявил после матча со Словенией "Это мой последний чемпионат Европы".