Француженки обыграли англичанок. Результаты матчей чемпионата Европы
время публикации: 06 июля 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 07:31
В Швейцарии продолжается групповой этап женского чемпионата Европы по футболу.
Уэльс - Нидерланды 0:3
На последних секундах первого тайма Вивианн Мидема (Манчестер Сити) открыла счет 0:1.
Во втором тайме отличились Виктория Пелова (Арсенал) и Эсми Бругтс (Барселона).
Франция - Англия 2:1
После первого тайма счет был 2:0. Голы забили Мари Антуанетта Катото (Лион) и Санди Балтимор (Челси).
На 87-й минуте Кира Уолш (Челси) сократила отставание.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июля 2025