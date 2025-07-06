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Француженки обыграли англичанок. Результаты матчей чемпионата Европы

Футбол
время публикации: 06 июля 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 07:31
Француженки обыграли англичанок. Результаты матчей чемпионата Европы
AP Photo/Martin Meissner

В Швейцарии продолжается групповой этап женского чемпионата Европы по футболу.

Уэльс - Нидерланды 0:3

На последних секундах первого тайма Вивианн Мидема (Манчестер Сити) открыла счет 0:1.

Во втором тайме отличились Виктория Пелова (Арсенал) и Эсми Бругтс (Барселона).

Франция - Англия 2:1

После первого тайма счет был 2:0. Голы забили Мари Антуанетта Катото (Лион) и Санди Балтимор (Челси).

На 87-й минуте Кира Уолш (Челси) сократила отставание.

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