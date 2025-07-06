Умер "Сибирский Тайсон", двукратный чемпион России по боксу

4 июля в Новосибирске на 55-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни умер двукратный чемпион России по боксу Сергей Башкиров, сообщают российские СМИ.

Он перенес две операции на позвоночнике и сеансы лучевой терапии.

Сергей Башкиров, также известный как "Сибирский Тайсон", - двукратный чемпион России, шестикратный чемпион ЦС ВФСО "Динамо".

На профессиональном ринге он провел 19 боев, в 14 победил. Сергей Башкиров был обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии IBF в полусреднем весе.