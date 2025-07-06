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Спорт

Умер "Сибирский Тайсон", двукратный чемпион России по боксу

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 06 июля 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 17:10
Умер "Сибирский Тайсон", двукратный чемпион России по боксу
AP Photo/Etienne Laurent

4 июля в Новосибирске на 55-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни умер двукратный чемпион России по боксу Сергей Башкиров, сообщают российские СМИ.

Он перенес две операции на позвоночнике и сеансы лучевой терапии.

Сергей Башкиров, также известный как "Сибирский Тайсон", - двукратный чемпион России, шестикратный чемпион ЦС ВФСО "Динамо".

На профессиональном ринге он провел 19 боев, в 14 победил. Сергей Башкиров был обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии IBF в полусреднем весе.

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