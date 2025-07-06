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Дзюдо. Израильтяне выиграли медальный зачет турнира в Таллинне

Дзюдо
время публикации: 06 июля 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 16:48
Дзюдо. Израильтяне выиграли медальный зачет турнира в Таллинне
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Таллинне завершился турнир дзюдоистов серии European Open. В нем принимали участие спортсмены из 34 стран.

В медальном зачете победили израильтяне, завоевавшие 6 медалей (3 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая, два пятых места).

На втором месте сборная Германии (2 + 1 + 6), на третьем - французы (2 + 1 + 2).

Украинцы заняли пятое место (1 золотая и 2 бронзовые медали).

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