Дзюдо. Израильтяне выиграли медальный зачет турнира в Таллинне
время публикации: 06 июля 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 16:48
В Таллинне завершился турнир дзюдоистов серии European Open. В нем принимали участие спортсмены из 34 стран.
В медальном зачете победили израильтяне, завоевавшие 6 медалей (3 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая, два пятых места).
На втором месте сборная Германии (2 + 1 + 6), на третьем - французы (2 + 1 + 2).
Украинцы заняли пятое место (1 золотая и 2 бронзовые медали).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июля 2025