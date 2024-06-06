Новак Джокович: "Операция прошла успешно"

Новак Джокович написал в твиттере, что операция на колене прошла успешно, и он сделает все возможное, чтобы вернуться на корт как можно скорее.

Из-за травмы легендарный сербский теннисист снялся с четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

Английские СМИ писали, что восстановление займет не менее трех недель, и Новак Джокович может пропустить Уимблдон, который стартует 1 июля.