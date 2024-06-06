Новак Джокович: "Операция прошла успешно"
время публикации: 06 июня 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 14:47
Новак Джокович написал в твиттере, что операция на колене прошла успешно, и он сделает все возможное, чтобы вернуться на корт как можно скорее.
Из-за травмы легендарный сербский теннисист снялся с четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.
Английские СМИ писали, что восстановление займет не менее трех недель, и Новак Джокович может пропустить Уимблдон, который стартует 1 июля.
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