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Новак Джокович: "Операция прошла успешно"

время публикации: 06 июня 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 14:47
Новак Джокович: "Операция прошла успешно"
AP Photo/Jean-Francois Badias

Новак Джокович написал в твиттере, что операция на колене прошла успешно, и он сделает все возможное, чтобы вернуться на корт как можно скорее.

Из-за травмы легендарный сербский теннисист снялся с четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

Английские СМИ писали, что восстановление займет не менее трех недель, и Новак Джокович может пропустить Уимблдон, который стартует 1 июля.

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Новак Джокович перенес операцию. Он пропустит Уимблдон