9 голов. Испанцы победили французов и вышли в финал Лиги наций

В финале Лиги наций встретятся сборные Испании и Португалии. Испанцы победили французов 5:4.

На 79-й минуте счет был 5:1. И Французы почти сумели отыграться.

Сборная Франции мощно начала матч.

На 6-й минуте Мбаппе вышел один на один и пробил точно во вратаря. На 12-й минуте после подачи углового Тео Эрнандес нанес удар с линии штрафной. Мяч попал в крестовину.

На 22-й минуте Ямаль прошел по флангу, сместился в штрафную и сделал пас в центр. Оярсабаль продлил передачу. Нико Уильямс пробил под перекладину 1:0. Через 3 минуты Оярсабаль вывел Микеля Мерино один на один 2:0.

Симон выручил испанцев после опасных ударов Дуэ и Дембеле.

На 43-й минуте Хейсен забил ударом "ножницами". Гол не засчитан - офсайд. На 54-й минуте Ямаль реализовал пенальти 3:0. Через минуту Педри обменялся передачами с Нико Уильямсом, вышел один на один и перебросил мяч через вратаря 4:0.

На 59-й минуте Мбаппе реализовал пенальти 4:1.

На 67-й минуте Ямаль с фланга ворвался в штрафную и нанес удар в дальний нижний угол 5:1.

На 72-й минуте мяч после удара Дембеле попал в штангу.

На 79-й минуте Райан Шерки метров с 20 отправил мяч в "девятку" На 84-й минуте Дани Вивиан (Атлетик, Бильбао) опередил Мбаппе и отправил мяч в свои ворота 5:3.

На третьей минуте компенсированного времени Коло Муани головой отправил мяч в сетку 5:4.