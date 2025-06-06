Сборная Аргентины вышла в финальную часть чемпионата мира. Дебют Карло Анчелотти

За три тура до окончания южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу аргентинцы обеспечили выход в финальную часть турнира.

В первом матче под руководством Карло Анчелотти бразильцы сыграли 0:0 со сборной Эквадора.

Эквадор - Бразилия 0:0

Парагвай - Уругвай 2:0

Парагвайцы близки к выходу на чемпионат мира.

Чили - Аргентина 0:1

Гол, гарантировавший аргентинцам первое место в отборочном турнире, на 16-й минуте забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).