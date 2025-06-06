Сборные Узбекистана и Иордании вышли в финальную часть чемпионата мира

За тур до окончания третьего раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира по футболу в финальную часть вышли сборные Ирана, Узбекистана, Иордании, Японии и Южной Кореи.

Иорданцы впервые сыграют на чемпионате мира.

Индонезия - Китай 1:0

Бахрейн - Саудовская Аравия 0:2

Победа Саудовской Аравии не позволила австралийцам досрочно выйти в финальную часть чемпионата мира.

Оман - Иордания 0:3

Все голы забил Али Олван (Селангор, Малайзия).

ОАЭ - Узбекистан 0:0

Команде Узбекистана нужно было не проиграть прямому конкуренту в борьбе за второе место в группе.

Ирак - Южная Корея 0:2

Кувейт - Палестина 0:2

КНДР - Кыргызстан 2:2

Катар - Иран 1:0