Сборные Узбекистана и Иордании вышли в финальную часть чемпионата мира
время публикации: 06 июня 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 08:56
За тур до окончания третьего раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира по футболу в финальную часть вышли сборные Ирана, Узбекистана, Иордании, Японии и Южной Кореи.
Иорданцы впервые сыграют на чемпионате мира.
Индонезия - Китай 1:0
Бахрейн - Саудовская Аравия 0:2
Победа Саудовской Аравии не позволила австралийцам досрочно выйти в финальную часть чемпионата мира.
Оман - Иордания 0:3
Все голы забил Али Олван (Селангор, Малайзия).
ОАЭ - Узбекистан 0:0
Команде Узбекистана нужно было не проиграть прямому конкуренту в борьбе за второе место в группе.
Ирак - Южная Корея 0:2
Кувейт - Палестина 0:2
КНДР - Кыргызстан 2:2
Катар - Иран 1:0
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июня 2025