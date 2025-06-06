Полуфинал Открытого чемпионата Франции. Янник Синнер победил Новака Джоковича
время публикации: 06 июня 2025 г., 23:41 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 23:41
В финале Открытого чемпионата Франии встретятся Янник Синнер и Карлос Алькарас.
Итальянец, первая ракетка мира, обыграл легендарного серба Новака Джоковича 6:4, 7:5, 7:6.
Матч продолжался 197 минут.
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