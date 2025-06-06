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Спорт

Полуфинал Открытого чемпионата Франции. Янник Синнер победил Новака Джоковича

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
Знаменитые спортсмены
время публикации: 06 июня 2025 г., 23:41 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 23:41
Полуфинал Открытого чемпионата Франции. Янник Синнер победил Новака Джоковича
AP Photo/Aurelien Morissard

В финале Открытого чемпионата Франии встретятся Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Итальянец, первая ракетка мира, обыграл легендарного серба Новака Джоковича 6:4, 7:5, 7:6.

Матч продолжался 197 минут.

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