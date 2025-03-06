Лига чемпионов. Травма Нойера. Дубль Кейна. "Бавария" разгромила "Байер"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Байер" (Леверкузен) 3:0.

"Бавария": Нойер (Урбиг, 58), Дэвис, Ким (Дайер, 89), Упамекано, Лаймер (Станишич, 68), Киммих, Горецка (Пальинья, 89), Коман (Сане, 68), Мусиала, Олисе, Кейн.

"Байер": Коварж, Инкапье, Эрмосо, Та, Мукиеле, Гримальдо (Буэндиа, 87), Паласиос, Джака (Гарсия, 81), Фримпонг (Артур, 81). Виртц (Шик, 80), Адли (Тапсоба, 68).

15 февраля в матче Бундеслиги "Байер" "возил" "Баварию", но забить не сумел 0:0. В этот раз все было совершенно иначе. У "Баварии" неоспоримое преимущество (65% владения мячом, 17:3 по ударам, 6:1 по точным ударам, 5:1 по угловым).

Хозяева вышли вперед на 9-й минуте. Олисе навесил. Кейн выпрыгнул выше Мукиеле и головой отправил мяч "под штангу" 1:0. Без шансов для вратаря.

На 14-й минуте грубо ошибся Упамекано. Фримпонг вышел один на один, но переиграть Нойера не сумел.

На 21-й минуте после подачи углового Мусиала бьет. мяч попадает в крестовину. На 54-й минуте Киммих навесил. Вратарь ошибся, выпустив мяч. Мусиала удвоил преимущество хозяев.

Во втором тайме Мануэль Нойер получил травму колена и был заменен.

На 62-й минуте "фармацевты" остались в меньшинстве. Мукиеле сбил Комана и получил вторую желтую карточку.

На 75-й минуте Кейн реализовал пенальти 3:0.