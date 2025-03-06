Лига чемпионов. "Ливерпуль" победил в Париже, нанеся один точный удар

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" в гостях обыграл ПСЖ 1:0.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невешс, Витинья, Руис (Заир-Эмери 78), Баркола (Дуэ 66), Дембеле, Кварацхелия (Гонсалу Рамуш 78).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Макаллистер, Гравенберх (Эндо 79), Собослаи, Салах (Эллиот 86), Диогу Жота (Нуньес 67), Луис Диас (Джонс 67).

У парижан было громадное преимущество (71% владения мячом, 27:2 по ударам, 10:1 по точным ударам). Гостям хватило для победы одного точного удара в конце встречи.

На 16-й минуте Дембеле обыграл защитника и сделал передачу в центр штрафной. Невешу никто не мешал, но он пробил выше ворот. На 20-й минуте Кварацхелия забил, но сделал это из офсайда.

На 28-й минуте Кварацхелия нанес удар. Алиссон мяч парировал.Через 3 минуты Дембеле вышел один на один, но переиграть вратаря не сумел. Барколя нанес удар - мяч попал в защитника. Повторный удар Барколя - выше ворот.

На 36-й минуте Кварацхелия обыграл двух защитников и нанес удар в ближний угол. Несмотря на рикошет, Алиссон мяч парировал. На 54-й минуте Кварацхелия нанес удар в дальний угол. Алиссон в прыжке перевел мяч на угловой.

На 81-й минуте Дуэ с линии штрафной нанес обводящий удар в дальний угол. Алиссон дотянулся до мяча.

На 87-й минуте Харви Эллиотт, только что вышедший на замену, получил от Нуньеса мяч в штрафной и пробил в дальний нижний угол 0:1.