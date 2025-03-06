Лига чемпионов. "Интер" победил в Роттердаме

В матче первого тура 1/8 финала "Интер" в гостях победил "Фейенорд" 2:0.

"Фейенорд": Велленройтер, Митчелл, Беелен, Ганцко, Буэно, Модер, Смал, Пайшао -Хадж-Мусса, Карранса (Уэда, 59), Осман.

"Интер": Хосеп Мартинес, Павар. Де Врей (Биссек, 72), Ачерби, Думфрис, Барелла (Фраттези, 72), Аслани (Чалханоглу, 81), Зелинськи, Бастони, Лаутаро Мартинес (Арнаутович, 81), Тюрам (Тареми, 62).

У гостей было значительное преимущество (58% владения мячом, 12:8 по ударам, 6:5 по точным ударам). Угловые чаще подавали хозяева.

На 4-й минуте Осман в штрафной обыграл Думфриса и нанес удар в угол. Вратарь парировал мяч на угловой. На 23-й минуте Осман обыграл Павара и метров с 10 пробил в нижний угол. Мартинес выручил.

Первый точный удар гости нанесли на 36-й минуте. Павар навесил. Ачерби направил мяч в дальнюю "шестерку". Вратарь справился. Через 2 минуты Барелла навесил. Маркус Тюрам ускользнул от опекуна и метров с семи слету отправил мяч под перекладину 0:1.

На 41-й минуте Ачерби перехватил мяч на чужой половине поля. Пас на линию штрафной. Лаутаро Мартинес пробил. Велленройтер перевел мяч на угловой.

На последних секундах первого тайма Аслани опасно пробил со штрафного. Вратарь парировал мяч, летевший под перекладину. На 50-й минуте Зелинськи пробил - мяч попал в защитника. Зелинськи был первым на подборе и сделал передачу. Лаутаро Мартинес метров с 10 пробил под перекладину 0:2.

На 56-й минуте Осман прострелил. Модер нанес удар. Мяч попал в перекладину.

На 65-й минуте Петр Зелинськи не реализовал пенальти. Вратарь мяч парировал.