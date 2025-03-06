x
06 марта 2025
|
последняя новость: 09:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 марта 2025
|
06 марта 2025
|
последняя новость: 09:07
06 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига чемпионов. "Интер" победил в Роттердаме

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 06 марта 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 08:17
Маркус Тюрам открывает счет
AP Photo/Peter Dejong

В матче первого тура 1/8 финала "Интер" в гостях победил "Фейенорд" 2:0.

"Фейенорд": Велленройтер, Митчелл, Беелен, Ганцко, Буэно, Модер, Смал, Пайшао -Хадж-Мусса, Карранса (Уэда, 59), Осман.

"Интер": Хосеп Мартинес, Павар. Де Врей (Биссек, 72), Ачерби, Думфрис, Барелла (Фраттези, 72), Аслани (Чалханоглу, 81), Зелинськи, Бастони, Лаутаро Мартинес (Арнаутович, 81), Тюрам (Тареми, 62).

У гостей было значительное преимущество (58% владения мячом, 12:8 по ударам, 6:5 по точным ударам). Угловые чаще подавали хозяева.

На 4-й минуте Осман в штрафной обыграл Думфриса и нанес удар в угол. Вратарь парировал мяч на угловой. На 23-й минуте Осман обыграл Павара и метров с 10 пробил в нижний угол. Мартинес выручил.

Первый точный удар гости нанесли на 36-й минуте. Павар навесил. Ачерби направил мяч в дальнюю "шестерку". Вратарь справился. Через 2 минуты Барелла навесил. Маркус Тюрам ускользнул от опекуна и метров с семи слету отправил мяч под перекладину 0:1.

На 41-й минуте Ачерби перехватил мяч на чужой половине поля. Пас на линию штрафной. Лаутаро Мартинес пробил. Велленройтер перевел мяч на угловой.

На последних секундах первого тайма Аслани опасно пробил со штрафного. Вратарь парировал мяч, летевший под перекладину. На 50-й минуте Зелинськи пробил - мяч попал в защитника. Зелинськи был первым на подборе и сделал передачу. Лаутаро Мартинес метров с 10 пробил под перекладину 0:2.

На 56-й минуте Осман прострелил. Модер нанес удар. Мяч попал в перекладину.

На 65-й минуте Петр Зелинськи не реализовал пенальти. Вратарь мяч парировал.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2025

Скандал в Кубке Израиля. "Бней Сахнин" обжалует техническое поражение
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2025

СМИ. Йоси Бенаюн может стать спортивным директором лондонского "Арсенала"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2025

"Арсенал" забил 7 голов в Эйндховене и установил рекорд Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2025

Лига чемпионов. "Реал" обыграл "Атлетико"