Скандал в Кубке Израиля. "Бней Сахнин" обжалует техническое поражение

Дисциплинарная комиссия Израильской футбольной ассоциации засчитала "Бней Сахнину" техническое поражение в матче четвертьфинала Кубка Израиля по футболу.

Комиссия сочла, что матч был сорван из-за принимающей стороны.

Руководство "Бней Сахнина" намерено обжаловать решение в Верховном суде, сообщает Ynet.

В заявлении клуба говорится, "Мы верим в свою правоту, и уверенны, что победы должны добываться на поле. Особенно, в Кубке страны".

Полиция по соображениям безопасности запретила проводить матч четвертьфинала Кубка Израиля "Бней Сахнин" - "Бейтар" (Иерусалим) в Акко. Мэрия Хайфы не согласилась на проведение игры на стадионе "Сами Офер". Матч должен был состояться на "Блумфилде", но был отменен - не смогли нанять достаточное количество охранников и стюардов.