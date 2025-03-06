НБА. Яннис Адетокунбо набрал 20000 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Милуоки Бакс" разгромил "Даллас Мэверикс" 137:107.

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "дабл-дабл" (32 + 15 подборов + 4 передачи).

Он набрал 20000 очков в матчах регулярного чемпионата.

В НБА 52 игрока достигли этого результат. Яннис Адетокунбо набрал 20 тысяч очков в возрасте 30 лет и 89 дней.