Трипл-дабл Адетокунбо. Юбилей Томпсона. Достижение "Сан-Антонио". Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" в гостях разгромил "Чикаго" 136:117.
Индиана Пэйсерз - Хьюстон Рокетс 115:102
Орландо Мэджик - Торонто Рэпторз 113:114
Лидеры "Орландо" набрали 69 очков: Паоло Банкеро (41 + 8 подборов + 8 передач) и Франц Ванер (28 + 5 подборов).
Победный трехочковый на последней секунде матча сделал Джейкоб Уолтер.
Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 121:127
Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "трипл-дабл" (26 + 12 подборов + 10 передач + 1 перехват).
Кевин Портер (Милуоки) в последней четверти набрал 12 очков (всего 15).
Нью-Йорк Никс - Голден Стэйт Уорриорз 102:114
Последнюю четверть гости выиграли 32:21.
Чикаго Булз - Кливленд Кавальерз 117:139
Форвард Тристан Томпсон провел 700-й матч за "Клмвленд".
Миннесота Тимбервулвз - Филадельфия Сиксерз 126:112
Последнюю четверть "волки" выиграли 43:32.
Сан-Антонио Сперз - Бруклин Нетс 127:113
Форвард "Сан-Антонио" Девин Васселл сделал "дабл-дабл" (37 + 11 подборов + 5 передач).
В этом матче баскетболисты "Сан-Антонио" забросили 20000 трехочковый в истории клуба.
Финикс Санз - Лос-Анджелес Клипперс 119:117
"Финикс" проигрывал с отрывом 23 очка.
Последнюю четверть хозяева выиграли 43:22.
Центровой "Клипперс" Ивица Зубац сделал "дабл-дабл" (35 + 10 подборов).