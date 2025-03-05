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Трипл-дабл Адетокунбо. Юбилей Томпсона. Достижение "Сан-Антонио". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 05 марта 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 11:21
Трипл-дабл Адетокунбо. Юбилей Томпсона. Достижение "Сан-Антонио". Результаты матчей НБА
AP Photo/Darren Abate

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" в гостях разгромил "Чикаго" 136:117.

Индиана Пэйсерз - Хьюстон Рокетс 115:102

Орландо Мэджик - Торонто Рэпторз 113:114

Лидеры "Орландо" набрали 69 очков: Паоло Банкеро (41 + 8 подборов + 8 передач) и Франц Ванер (28 + 5 подборов).

Победный трехочковый на последней секунде матча сделал Джейкоб Уолтер.

Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 121:127

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "трипл-дабл" (26 + 12 подборов + 10 передач + 1 перехват).

Кевин Портер (Милуоки) в последней четверти набрал 12 очков (всего 15).

Нью-Йорк Никс - Голден Стэйт Уорриорз 102:114

Последнюю четверть гости выиграли 32:21.

Чикаго Булз - Кливленд Кавальерз 117:139

Форвард Тристан Томпсон провел 700-й матч за "Клмвленд".

Миннесота Тимбервулвз - Филадельфия Сиксерз 126:112

Последнюю четверть "волки" выиграли 43:32.

Сан-Антонио Сперз - Бруклин Нетс 127:113

Форвард "Сан-Антонио" Девин Васселл сделал "дабл-дабл" (37 + 11 подборов + 5 передач).

В этом матче баскетболисты "Сан-Антонио" забросили 20000 трехочковый в истории клуба.

Финикс Санз - Лос-Анджелес Клипперс 119:117

"Финикс" проигрывал с отрывом 23 очка.

Последнюю четверть хозяева выиграли 43:22.

Центровой "Клипперс" Ивица Зубац сделал "дабл-дабл" (35 + 10 подборов).

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