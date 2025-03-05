НБА. Лука Дончич установил рекорд "Лейкерс". Леброн Джеймс набрал 50000 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" разгромил "Нью-Орлеан Пеликанз" 136:115.

Лука Дончич, Леброн Джеймс и Зайон Уильямсон сделали этот матч историческим.

Самым результативным игроком матча стал Зайон Уильямсон (Нью-Орлеан) (37 + 4 подбора + 6 передач). В последних 10 матчах он за 280 минут набрал 275 очков.

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс (34 + 8 подборов + 6 передач). В этом матче она набрал 50000 очков в НБА (регулярный чемпионат плюс плэй-офф).

Лука Дончич набрал 30 очков, сделал 8 подборов и 15 передач. Он быстрее всех защитников в истории клуба набрал 200 очков.

Лука Дончич и Леброн Джеймс стали первым дуэтом в истории "Лейкерс", набравшим в одном матче не менее 30 очков каждый и сделавшим не менее 5 точных трехочковых каждый.