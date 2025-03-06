НБА. Джеймс Харден набрал 50 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Клипперс" победил "Детройт Пистонс" 123:115.

Джеймс Харден провел самый результативный матч за "Клипперс" (50 + 4 подбора + 5 передач). 23 очка он набрал в первой четверти.

Последним игроком, набиравшим 50 очков за "Клипперс" был Лу Уильямс в 2018 году.

Это 16-я игра Джеймса Хардена, в которой он набрал не менее 50 очков и сделал не менее 5 передач. Второе место в истории НБА. Лидирует Уилт Чемберлен - 21 такая игра.