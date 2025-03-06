Лига чемпионов. Шоу вратарей. "Барселона" победила в Лиссабоне

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" в гостях обыграла "Бенфику" 1:0.

"Бенфика": Трубин, Араужу (Даль 57), Силва, Отаменди, Каррерас, Эурснес, Баррейру (Белотти 70), Кокджу (Санчеш 84), Актюркоглу, Павлидис (Кабрал 84), Шельдеруп (Регу 70).

"Барселона": Щенсны, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, де Йонг (Касадо 79), Педри, Ямал (Торрес 56), Ольмо (Араухо 28), Рафинья, Левандовски (Мартин 79).

Героем матча стал Войцех Щенсны, совершивший 8 сэйвов.

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отразил 4 удара.

Наивно было ожидать в матче плэй-офф повторения безумного шоу основного этапа Лиги чемпионов. 21 января "Барселона" в гостях обыграла "Бенфику" 5:4.

Начало этого матча намекало, что все может быть. Но отлично сыгравшие голкиперы были против.

На 20-й секунде встречи Щенсны отразил мяч после опасного удара Актюркоглу. В ответной атаке опасно пробил Дани Ольмо. мяч пролетел рядом со штангой.

На 13-й минуте Дани Ольмо .ворвался в штрафную и нанес удар в ближний угол. Трубин мяч парировал. Левандовски пробил. Вратарь ногой мяч парировал. Ямаль попытался перебросить мяч через Трубина, но тот мяч парировал.

На 22-й минуте каталонцы остались в меньшинстве. Кубарси сбил Павлидиса, который убежал от трех защитников. Красная карточка.

На 44-й минуте Актюркоглу головой направил мяч в угол ворот. Щенсны мяч парировал.

На 51-й минуте Павлидис опередил защитника и с трех метров пробил выше. Через минуту Щенсны отбил мяч после удара Эйрснеса.

На 61-й минуте Рафинья перехватил мяч на чужой половине поля, дошел до штрафной и пробил в нижний угол 0:1.

На 83-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но изменил свое решение после просмотра видеоповтора.

На 88-й Актюркоглу навесил. Регу бил с пары метров, но попал в защитника. На 4-й минуте компенсированного времени Санчеш нанес сильный удар. Щенсны в прыжке мяч парировал.