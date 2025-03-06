Рекорд Эдвардса. "Кливленд" вышел в плэй-офф. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" победил "Майами" 112:107.

Шарлотт Хорнетс - Миннесота Тимбервулвз 110:125

По 29 очков набрали баскетболисты "Миннесоты" Энтони Эдвардс (+ 3 подбора + 6 передач) и Джейден Макдэниэлс (+ 10 подборов + 4 передачи). Эдвардс стал первым игроком НБА, забросившим более 250 трехочковых за сезон в возрасте моложе 25 лет.

Кливленд Кавальерс - Майами Хит 112:107

"Кливленд" одержал 52-ю победу в сезоне и обеспечил место в плэй-офф после 62 матчей. Второй результат в истории клуба. В 2009 году "Кливленд" обеспечил место в плэй-офф после 60 игр.

Вашингтон Уизардс - Юта Джаз 125:122

Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз 116:110

Мемфис Гризлиз - Оклахома-Сити Тендер 103:120

Шей Гилджес-Александр набрал 41 очко. Это его десятый матч "40 +".