Умер бывший защитник киевского "Динамо"

4 марта на 66-м году жизни умер известный советский футболист Сергей Журавлев, сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

Защитник выступал за клубы "Заря" (Ворошиловград), "Динамо" (Киев) (двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР 1982 года, серебряный и бронзовый призер чемпионатов СССР), "Шахтер" (Донецк), "Нистру" (Кишинев), "Металлист" (Харьков), "Подолье" (Хмельницкий), "Днепр" (Черкассы).

В составе сборной СССР победитель молодежного чемпионата Европы 1980 года, бронзовый призер юношеского чемпионата Европы 1977 года.

Сергей Журавлев работал детским тренером в школе киевского "Динамо".