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Лига наций. Киприоты победили сборную Литвы

время публикации: 06 сентября 2024 г., 21:13 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 21:19
Лига наций. Киприоты победили сборную Литвы
AP Photo/Alikhan Sariyev

В матче первого тура Лиги наций (Лига С, группа 2) киприоты в гостях обыграли сборную Литвы 1:0.

Ворота литовцев защищал бывший голкипер "Жальгириса" и "Ренна" Эдвинас Гертмонас (Университатя, Клуж).

Победный гол был забит на 34-й минуте. Защитники упустили Маринаса Циониса (27 июля перешел из "Спортинг Канзас Сити" в сербский клуб "Чукарички"). Он от лицевой линии прострелил. Иоаннис Питтас (АИК, Стокгольм) сходу вогнал мяч в угол ворот 0:1.

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