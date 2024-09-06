Лига наций. Киприоты победили сборную Литвы

В матче первого тура Лиги наций (Лига С, группа 2) киприоты в гостях обыграли сборную Литвы 1:0.

Ворота литовцев защищал бывший голкипер "Жальгириса" и "Ренна" Эдвинас Гертмонас (Университатя, Клуж).

Победный гол был забит на 34-й минуте. Защитники упустили Маринаса Циониса (27 июля перешел из "Спортинг Канзас Сити" в сербский клуб "Чукарички"). Он от лицевой линии прострелил. Иоаннис Питтас (АИК, Стокгольм) сходу вогнал мяч в угол ворот 0:1.