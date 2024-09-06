x
06 сентября 2024
|
последняя новость: 20:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 сентября 2024
|
06 сентября 2024
|
последняя новость: 20:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Паралимпиада. Плавание. Ами Дадаон завоевал бронзовую медаль

время публикации: 06 сентября 2024 г., 20:51 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 20:59
Паралимпиада. Плавание. Ами Дадаон завоевал бронзовую медаль
AP Photo/Aurelien Morissard

Израильский пловец Ами Дадаон завоевал четвертую медаль Парижской паралимпиады.

Ранее он завоевал две золотые и серебряную медали. Сегодня - бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.

Чемпионом стал канадец Себастьян Массаби, побивший мировой рекорд (предыдущий рекорд в 2022 году установил Ами Дадаон).

Серебряную медаль завоевал японец Такаюки Сузуки, установивший рекорд Азии.

Израильтянин Ариэль Маляр занял седьмое место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2024

Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Сборная Израиля на 23-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2024

Паралимпиада. Голбол. Израильтянки завоевали серебряные медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2024

Паралимпиада. Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон завоевал бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 сентября 2024

Паралимпиада. Велоспорт. Победил испанец. Израильтянин на четвертом месте