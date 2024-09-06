Паралимпиада. Плавание. Ами Дадаон завоевал бронзовую медаль
время публикации: 06 сентября 2024 г., 20:51 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 20:59
Израильский пловец Ами Дадаон завоевал четвертую медаль Парижской паралимпиады.
Ранее он завоевал две золотые и серебряную медали. Сегодня - бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.
Чемпионом стал канадец Себастьян Массаби, побивший мировой рекорд (предыдущий рекорд в 2022 году установил Ами Дадаон).
Серебряную медаль завоевал японец Такаюки Сузуки, установивший рекорд Азии.
Израильтянин Ариэль Маляр занял седьмое место.
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