Паралимпиада. Плавание. Ами Дадаон завоевал бронзовую медаль

Израильский пловец Ами Дадаон завоевал четвертую медаль Парижской паралимпиады.

Ранее он завоевал две золотые и серебряную медали. Сегодня - бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.

Чемпионом стал канадец Себастьян Массаби, побивший мировой рекорд (предыдущий рекорд в 2022 году установил Ами Дадаон).

Серебряную медаль завоевал японец Такаюки Сузуки, установивший рекорд Азии.

Израильтянин Ариэль Маляр занял седьмое место.