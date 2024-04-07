Дзюдо. Израильтяне завоевали две золотые медали Европейского кубка

В Дубровнике проходит этап Европейского кубка по дзюдо. Израильтяне завоевали три медали.

Чемпионами стали Гай Гутман (весовая категория до 66 кг) и Ярден Рааб (весовая категория до 52 кг).

Ромми Галь (весовая категория до 78 кг) завоевала серебряную медаль.

В Теплице, Чехия, завершился этап кадетского Европейского кубка по дзюдо. Ноа Адар (весовая категория до 48 кг) завоевала бронзовую медаль.

Зоар Шмуэль (весовая категория до 57 кг) завоевала бронзовую медаль.