"Барселона" не смогла победить в Севилье. Результаты матчей чемпионата Испании
Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Испании. В Севилье "Барселона" сыграла вничью с "Бетисом" 2:2.
Лас Пальмас - Вальядолид 2:1
Оба мяча в ворота гостей забил бывший форвард "Барселоны" Сандро Рамирес.
Бетис (Севилья) - Барселона 2:2
Хозяева могли выйти вперед на 3-й минуте. Абде вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря.
На 39-й минуте Кунде прострелил. Роберт Левандовски с линии вратарской отправил мяч в пустые ворота 0:1.
На 54-й минуте могли отыграться хозяева. Абде прострелил. Авила бил с близкого расстояния. Вратарь "Барселоны" мяч отразил.
На 68-й минуте Джованни Ло Сельсо (30 августа перешел из "Тоттенхэма") реализовал пенальти 1:1.
На 82-й минуте Ямаль вывел Феррана Торреса один на один 1:2.
На 4-й минуте компенсированного времени Рубаль делает передачу в штрафную. 19-летний Ассане Диао пяткой отправил мяч в угол ворот 2:2.