"Барселона" не смогла победить в Севилье. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Испании. В Севилье "Барселона" сыграла вничью с "Бетисом" 2:2.

Лас Пальмас - Вальядолид 2:1

Оба мяча в ворота гостей забил бывший форвард "Барселоны" Сандро Рамирес.

Бетис (Севилья) - Барселона 2:2

Хозяева могли выйти вперед на 3-й минуте. Абде вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря.

На 39-й минуте Кунде прострелил. Роберт Левандовски с линии вратарской отправил мяч в пустые ворота 0:1.

На 54-й минуте могли отыграться хозяева. Абде прострелил. Авила бил с близкого расстояния. Вратарь "Барселоны" мяч отразил.

На 68-й минуте Джованни Ло Сельсо (30 августа перешел из "Тоттенхэма") реализовал пенальти 1:1.

На 82-й минуте Ямаль вывел Феррана Торреса один на один 1:2.

На 4-й минуте компенсированного времени Рубаль делает передачу в штрафную. 19-летний Ассане Диао пяткой отправил мяч в угол ворот 2:2.