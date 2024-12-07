"Манчестер Сити" вновь не смог победить. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи пятнадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" 2:2.

Астон Вилла (Бирмингем) - Саутгемптон 1:0

Брентфрд - Ньюкасл 4:2

Кристал Пэлас (Лондон) - Манчестер Сити 2:2

На 4-й минуте Даниэль Муньос ворвался в штрафную и нанес удар в дальний угол 1:0.

На 7-й минуте де Брейне сделал пас в штрафную. Холанн пробил метров с 10. Мяч попал в лицо вратаря. На 24-й минуте "горожане" могли отыграться. Мяч после удара Гюндогана метров с 15 попал в штангу.

На 30-й минуте Лерма бил метров с 10. Защитник гостей в подкате сумел блокировать удар.

В ответной атаке Нуньес навесил. Холанн головой отправил мяч в сетку 1:1.

На 56-й минуте после подачи углового Максенс Лакруа головой отправил мяч в сетку. Это его первый гол в матчах Премьер-лиги (30 августа французский защитник перешел в "Кристал Пэлас" из "Вольфсбурга").

На 68-й минуте 20-летний Рико Льюис вышел один на оин и сравнял счет 2:2. На 84-й минуте Рико Льюис получил вторую желтую карточку.