Даниэль Перец пропустил два гола. "Бавария победила. Результаты матчей чемпионата Германии
время публикации: 07 декабря 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 18:46
Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" победила "Хайденхайм" 4:2.
Айнтрахт (Франкфурт) - Аугсбург 2:2
"Орлы" не проиграли в седьмом матче подряд и удержались на второй позиции.
Байер (Леверкузен) - Санкт-Паули (Гамбург) 2:1
На 6-й минуте Флориан Вирц протаранил оборону гостей и открыл счет. Это его десятый гол в 18 матчах в этом сезоне. На 21-й минуте после подачи углового гол забил Джонатан Та.
На 84-й минуте Морган Гилавоги сократил отставание 2:1.
Бавария (Мюнхен) - Хайденхайм 4:2
Ворота "Баварии" защищал израильтянин Даниэль Перец.
Бохум - Вердер (Бремен) 0:1
Хольштейн (Киль) - Лейпциг 0:2
"Лейпциг" прервал серию из 7 матчей без побед (во всех турнирах).
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