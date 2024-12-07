x
07 декабря 2024
|
последняя новость: 18:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2024
|
07 декабря 2024
|
последняя новость: 18:56
07 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Даниэль Перец пропустил два гола. "Бавария победила. Результаты матчей чемпионата Германии

Футбол
время публикации: 07 декабря 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 18:46
Байер (Леверкузен) - Санкт-Паули (Гамбург) 2:1
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" победила "Хайденхайм" 4:2.

Айнтрахт (Франкфурт) - Аугсбург 2:2

"Орлы" не проиграли в седьмом матче подряд и удержались на второй позиции.

Байер (Леверкузен) - Санкт-Паули (Гамбург) 2:1

На 6-й минуте Флориан Вирц протаранил оборону гостей и открыл счет. Это его десятый гол в 18 матчах в этом сезоне. На 21-й минуте после подачи углового гол забил Джонатан Та.

На 84-й минуте Морган Гилавоги сократил отставание 2:1.

Бавария (Мюнхен) - Хайденхайм 4:2

Ворота "Баварии" защищал израильтянин Даниэль Перец.

Бохум - Вердер (Бремен) 0:1

Хольштейн (Киль) - Лейпциг 0:2

"Лейпциг" прервал серию из 7 матчей без побед (во всех турнирах).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2024

Чемпионат Израиля по футболу. Победный гол на последних секундах матча
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2024

Штормовое предупреждение. Ливерпульское дерби перенесено
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2024

Чемпионат Испании. "Сельта" победила островитян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2024

Чемпионат Италии. "Аталанта" победила "Милан" и лидирует. Победный гол Лукмана