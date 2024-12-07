Даниэль Перец пропустил два гола. "Бавария победила. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" победила "Хайденхайм" 4:2.

Айнтрахт (Франкфурт) - Аугсбург 2:2

"Орлы" не проиграли в седьмом матче подряд и удержались на второй позиции.

Байер (Леверкузен) - Санкт-Паули (Гамбург) 2:1

На 6-й минуте Флориан Вирц протаранил оборону гостей и открыл счет. Это его десятый гол в 18 матчах в этом сезоне. На 21-й минуте после подачи углового гол забил Джонатан Та.

На 84-й минуте Морган Гилавоги сократил отставание 2:1.

Бавария (Мюнхен) - Хайденхайм 4:2

Ворота "Баварии" защищал израильтянин Даниэль Перец.

Бохум - Вердер (Бремен) 0:1

Хольштейн (Киль) - Лейпциг 0:2

"Лейпциг" прервал серию из 7 матчей без побед (во всех турнирах).