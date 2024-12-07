x
07 декабря 2024
|
последняя новость: 18:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2024
|
07 декабря 2024
|
последняя новость: 18:23
07 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Израиля по футболу. Победный гол на последних секундах матча

Футбол
время публикации: 07 декабря 2024 г., 17:19 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 17:19
Чемпионат Израиля по футболу. Победный гол на последних секундах матча
AP Photo/Martin Meissner

В стартовом матче тринадцатого тура чемпионата Израиля по футболу "Ирони" (Кирьят-Шмона) в гостях обыграл "Маккаби" (Петах-Тиква) 1:0.

Северяне одержали третью победу подряд и поднялись на шестое место.

"Маккаби" потерпел третье поражение подряд.

В первом тайме шла равная борьба.

"Ирони" сумел забить. Но гол Кристиана Мартинеса не был засчитан после вмешательства видеоассистента.

Матч проходил в невысоком темпе и опасными моментами не изобиловал.

Победный гол был забит на 4-й минуте компенсированного времени. Отличился вышедший на замену Альфредо Стивенс.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2024

Штормовое предупреждение. Ливерпульское дерби перенесено
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2024

Чемпионат Испании. "Сельта" победила островитян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2024

Чемпионат Италии. "Аталанта" победила "Милан" и лидирует. Победный гол Лукмана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2024

Чемпионат Германии. Неожиданные герои "Штутгарта". Достижение Духи