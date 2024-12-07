Чемпионат Израиля по футболу. Победный гол на последних секундах матча

В стартовом матче тринадцатого тура чемпионата Израиля по футболу "Ирони" (Кирьят-Шмона) в гостях обыграл "Маккаби" (Петах-Тиква) 1:0.

Северяне одержали третью победу подряд и поднялись на шестое место.

"Маккаби" потерпел третье поражение подряд.

В первом тайме шла равная борьба.

"Ирони" сумел забить. Но гол Кристиана Мартинеса не был засчитан после вмешательства видеоассистента.

Матч проходил в невысоком темпе и опасными моментами не изобиловал.

Победный гол был забит на 4-й минуте компенсированного времени. Отличился вышедший на замену Альфредо Стивенс.