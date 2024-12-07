Чемпионат Испании. "Сельта" победила островитян

В стартовом матче шестнадцатого тура чемпионата Испании"Сельта" (Виго) победила "Мальорку" 2:0.

"Сельта": Гуаита, Хави Родригес, Старфельт, Маркос Алонсо, Мингеса, Бельтран (де ла Торре, 87), Мориба, Уго Альварес (Ристич, 87), Фер Лопес (Аспас, 43), Борха Иглесиас (Дувикас, 65), Сведберг (Альфон, 65).

"Мальорка": Грейф, Морей, Вальент, Раильо, ван дер Хейден, Маскарель, Саму Кошта (Чикинью, 89), Наварро (Наварро, 58), Дани Родригес (Дардер, 84), Льябрес (Мохика, 58), Ларин (Асано, 84)

"Сельта" в этом сезоне удачно выступает дома - это уже пятая победа в домашних матчах Ла Лиги. (Для сравнения. В прошлом сезоне за весь сезон таких побед было 6).

"Сельта" смогла победить "Мальорку" впервые с марта 2022 года (четыре матча без побед, в том числе два домашних поражения подряд 0:1).

На 32-й минуте галисийцы перехватили мяч у чужой штрафной. Передача в штрафную. 21-летний Угол Альварес нанес обводящий удар в дальнюю "девятку". На 82-й минуте отличился Яго Аспас 2:0.