Чемпионат Италии. "Аталанта" победила "Милан" и лидирует. Победный гол Лукмана

Состоялись матчи пятнадцатого тура чемпионата Италии. "Интер" победил "Парму" 3:1. "Милан" проиграл "Аталанте" 1:2.

Интер (Милан) - Парма 3:1

"Интер" находится на третьем месте, отставая от лидирующей "Аталанты" на 3 очка.

Хозяева уверенно контролировали ход матча и довели дело до победы.

Аталанта (Бергамо) - Милан 2:1

У хозяев значительное статистическое преимущество (52 % владения мячом, 17:6 по ударам, 8:2 по точным ударам, 7:0 по угловым).

Первый опасный момент "красно-черные" создали на первой минуте. Вратарь парировал мяч после удара Пулишича в "шестерку".

На 3-й минуте могли забить хозяева. Эдерсон обыграл несколько защитников и прострелил. Пашалич из пределов вратарской пробил выше ворот.

На 7-й минуте Мората забил. Гол форварда "Милана" не засчитан - офсайд.

Хозяева открыл счет на 12-й минуте. Де Роон навесил со штрафного с фланга. Шарль де Кетеларе головой отправил мяч в сетку 1:0.

На 22-й минуте быстрая атака. Рафаэль Леау прострелил. Мората сравнял счет 1:1.

Через 3 минуты хозяева могли выйти вперед. Меньян парировал мяч плечом после удара Беллановы. На 35-й минуте Белланова вывел на ударную позицию Пашалича. Меньян выручил.

На 79-й минуте опасный удар нанес Лукман. Меньян отразил мяч. летевший в нижний угол.

На 87-й минуте после подачи углового Адемола Лукман забил победный гол.