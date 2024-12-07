Бадминтон. Сборная Израиля проиграла австрийцам
время публикации: 07 декабря 2024 г., 10:39 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 10:39
В первом матче квалификации чемпионата Европы по бадминтону (смешанные команды) израильтяне проиграли австрийцам 2:3.
Сегодня сборная Израиля сыграет с поляками, завтра - с англичанами.
Сборная Израиля выступает в пятой отборочной группе.
Чемпионат Европы состоится в 2025 году.
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