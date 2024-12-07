Чемпионат Германии. Неожиданные герои "Штутгарта". Достижение Духи

В стартовом матче тринадцатого тура чемпионата Германии "Штутгарт" одержал волевую победу 3:2 над столичным "Унионом".

На 51-й минуте "швабы" проигрывали 0:2. "Штутгарт" победил в матче Бундеслиги, проигрывая 2 мяча, впервые с марта 2022 года (Тогда победили "Боруссию" (Менхенгладбах) 3:2).

"Штутгарт": Нюбель, Миттельштедт, Чейз, Руо (Шабо, 75), Стергиу (Вольтемаде, 46), Штиллер, Каразор, Фюрих (Хендрикс, 76), Мийо (Ридер, 90+1), Вагноман, Демирович.

"Унион": Реннов, Лейте, Кверфельд (Пртаин, 85), Духи, Роте, Хедира, Шефер (Вертессен, 85), Сков (Юранович, 84), Холлербах, Чжон Ву Ен (Сьебатшо, 70), Скарке (Кемляйн, 66).

"Штутгарт" не проиграл в третьем матче чемпионата Германии подряд. "Швабы" поднялись на 6-е место, догнав "Боруссию" (Дортмунд) и "Фрайбург" - по 20 очков. Отставание от лидирующей "Баварии" 10 очков.

"Столичный клуб" проиграл в третьей игре подряд и находится на 11-м месте.

На 37-й минуте Шефер навесил. Данило Духи ударом головой открыл счет 0:1. Голландец все 8 голов в матчах Бундеслиги забил головой. По данным статистического сервиса Opta, он лучший бомбардир чемпионата Германии из числа футболистов, которые все голы забили головой с 2004 года (время начала сбора данных).

На 48-й минуте гости подали угловой. Защитники мяч вынесли. Атака "вторым темпом". Роберт Сков (30 июня перешел из "Хоффенхайма") навесил. Хедира мяча не коснулся, но дезориентировал вратаря. Мяч влетел в угол ворот 0:2.

Через 3 минуты 22-летний Ник Вольтемаде (1 июля перешел из "Вердера") вышел один на один, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота 1:2. На 59-й минуте он вышел один на один и сравнял счет 2:2. В 8 матчах за "Штутгарт" Ник забил больше голов (3), чем в 41 игре за "Вердер" (2).

На 69-й минуте гости "доигрались". Защитники и вратарь решили "поиграть в треугольник" в своей штрафной. Жесткий прессинг. Голкипер неудачно выбил мяч. Атакан Каразор забил первый гол в Бундеслиге (в 118 играх).