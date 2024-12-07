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Спорт

НБА. "Трипл-дбал" Леброна Джеймса. Рекорд Тре Янга. Достижения Дерозана и Эдвардса

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 07 декабря 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 14:19
НБА. "Трипл-дбал" Леброна Джеймса. Рекорд Тре Янга. Достижения Дерозана и Эдвардса
AP Photo/Brynn Anderson

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Атланта" в овертайме одолела "Лейкерс" 134:132.

Филадельфия Сиксерз - Орландо Мэджик 102:94

Атланта Хоукс - Лос-Анджелес Лейкерс 134:132 (овертайм)

"Атланта" одержала шестую победу подряд и поднялась на пятое место в Восточной конференции.

Леброн Джеймс сделал "трипл-дабл" (39 + 10 подборов + 11 передач).

Тре Янг стал первым игроком в истории НБА, который в одном матче набрал не менее 30 очков (31), сделал не менее 5 точных трехочковых (5) и не менее 20 передач (20), сообщает статистический сервис StatMamba.

Бостон Селтикс - Милуоки Бакс 111:105

"Дабл-дабл" совершили лидеры команд Джейсон Тейтум (Бостон) (34 + 10 подборов) и Яннис Адетокунбо (Милуоки) (30 + 11 подборов0.

Чикаго Булз - Индиана Пейсерз 123:132

Тайрез Хэлибертон набрал 23 очка и сделал 8 передач. Он сделал 1788 передач в матчах НБА и занял шестое место по этому показателю в истории "Индианы Пейсерз". Он отодвинул на седьмое место Трэвиса Беста.

Сан-Антонио Сперз - Сакраменто Кингз 113:140

Демар Дерозан стал 30 игроком в истории НБА, набравшим 24 тысячи очков.

Четыре баскетболиста "королей" набрали в этом матче более 20 очков.

Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвз 90:107

Энтони Эдвардс (Миннесота) набрал 30 очков и стал третьим в списке самых молодых игроков НБА, набравших 7500 очков.

Спорт
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