НБА. Историческое достижение Николы Йокича

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер Наггетс" проиграл "Кливленд Кавальерз" 114:126.

Лидер "самородков" Никола Йокич совершил "трипл-дабл" (27 + 20 подборов + 11 передач).

Это 139-й "трипл-дабл" в его карьере.

Никола Йокич обошел Мэджика Джонсона и вышел на третье место по количеству "трипл-даблов".

Лидирует в этом списке Расселл Уэстбрук - 200 "трипал-даблов". На втором месте Оскар Робертсон (181).