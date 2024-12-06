НБА. Историческое достижение Николы Йокича
время публикации: 06 декабря 2024 г., 16:25 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 16:34
В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер Наггетс" проиграл "Кливленд Кавальерз" 114:126.
Лидер "самородков" Никола Йокич совершил "трипл-дабл" (27 + 20 подборов + 11 передач).
Это 139-й "трипл-дабл" в его карьере.
Никола Йокич обошел Мэджика Джонсона и вышел на третье место по количеству "трипл-даблов".
Лидирует в этом списке Расселл Уэстбрук - 200 "трипал-даблов". На втором месте Оскар Робертсон (181).
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