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НБА. Историческое достижение Николы Йокича

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 06 декабря 2024 г., 16:25 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 16:34
НБА. Историческое достижение Николы Йокича
AP Photo/Sue Ogrocki

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер Наггетс" проиграл "Кливленд Кавальерз" 114:126.

Лидер "самородков" Никола Йокич совершил "трипл-дабл" (27 + 20 подборов + 11 передач).

Это 139-й "трипл-дабл" в его карьере.

Никола Йокич обошел Мэджика Джонсона и вышел на третье место по количеству "трипл-даблов".

Лидирует в этом списке Расселл Уэстбрук - 200 "трипал-даблов". На втором месте Оскар Робертсон (181).

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