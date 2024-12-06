Сенсационная победа "пеликанов". Результаты матчей НБА
время публикации: 06 декабря 2024 г., 10:10 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 10:10
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Чикаго" в гостях разгромил "Сан-Антонио" 139:124.
Мемфис Гризлиз - Сакраменто Кингз 115:110
Форвард "королей" Домантас Сабонис сделал "дабл-дабл" (17 + 13 подборов + 6 передач).
Нью-Орлеан Пеликанз - Финикс Санз 126:124
"Пеликаны" прервали серию из 9 поражений и одержали пятую победу в сезоне.
Сан-Антонио Сперз - Чикаго Булз 124:139
24-летний защитник "Чикаго" Айо Досунму сделал первый "трипл-дабл" в карьере (27 + 10 подборов + 11 передач).
Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокитс 99:93
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