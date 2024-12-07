Парижане победили "Олимпиакос" и лидируют. Результаты матчей Евролиги
Завершился четырнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Париж", одержавший 11 побед.
У "Фенербахче" 10 побед. По 9 побед одержали "Олимпиакос", "Монако" и "Бавария".
"Маккаби", в активе которого 4 победы, на 16-м месте. Ниже в турнирной таблице только "Альба" и "Виртус".
Монако (Франция) - Альба (Берлин, Германия) 100:80
Первую четверть хозяева выиграли 34:18.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Париж (Франция) 90:96
Эван Фурнье (Олимпиакос) набрал 25 очков.
Виртус (Болонья, Италия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 87:94
"Виртус" проводил первый матч под руководством Душко Ивановича. Лука Банки был отправлен в отставку после поражения в 13-м туре.
Милан (Италия) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 92:84
Тео Маледон (АСВЕЛ) набрал 24 очка и сделал 5 подборов.