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Спорт

Парижане победили "Олимпиакос" и лидируют. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 07 декабря 2024 г., 07:45 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 07:45
Парижане победили "Олимпиакос" и лидируют. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Jeff Chiu

Завершился четырнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Париж", одержавший 11 побед.

У "Фенербахче" 10 побед. По 9 побед одержали "Олимпиакос", "Монако" и "Бавария".

"Маккаби", в активе которого 4 победы, на 16-м месте. Ниже в турнирной таблице только "Альба" и "Виртус".

Монако (Франция) - Альба (Берлин, Германия) 100:80

Первую четверть хозяева выиграли 34:18.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Париж (Франция) 90:96

Эван Фурнье (Олимпиакос) набрал 25 очков.

Виртус (Болонья, Италия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 87:94

"Виртус" проводил первый матч под руководством Душко Ивановича. Лука Банки был отправлен в отставку после поражения в 13-м туре.

Милан (Италия) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 92:84

Тео Маледон (АСВЕЛ) набрал 24 очка и сделал 5 подборов.

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