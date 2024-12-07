Победители молодежного чемпионата Европы по бадминтону

В Ибице, Испания, завершился молодежный чемпинат Европы по бадминтону. В одиночном разряде победил поляк Матеуш Голас.

Победительницей во второй раз подряд стала болгарка Калояна Налбантова.

В парном мужском, парном женском и парном смешанном разрядах золотые медали завоевали французы.

В командном турнире третий раз подряд победила сборная Дании.