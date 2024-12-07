Победители молодежного чемпионата Европы по бадминтону
время публикации: 07 декабря 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 11:58
В Ибице, Испания, завершился молодежный чемпинат Европы по бадминтону. В одиночном разряде победил поляк Матеуш Голас.
Победительницей во второй раз подряд стала болгарка Калояна Налбантова.
В парном мужском, парном женском и парном смешанном разрядах золотые медали завоевали французы.
В командном турнире третий раз подряд победила сборная Дании.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 ноября 2024