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Победители молодежного чемпионата Европы по бадминтону

Бадминтон
время публикации: 07 декабря 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 11:58
Победители молодежного чемпионата Европы по бадминтону
AP Photo

В Ибице, Испания, завершился молодежный чемпинат Европы по бадминтону. В одиночном разряде победил поляк Матеуш Голас.

Победительницей во второй раз подряд стала болгарка Калояна Налбантова.

В парном мужском, парном женском и парном смешанном разрядах золотые медали завоевали французы.

В командном турнире третий раз подряд победила сборная Дании.

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