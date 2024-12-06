Чемпионат Австралии. Йонатан Коэн забил два гола

В матче седьмого тура чемпионата Австралии по футболу "Мельбкрн сити" в гостях разгромил "Брисбен Рор" 4:1.

Не прошло и минуты как грубая ошибка защитника хозяев привела к голу. Скотт Невилл потерял мяч. Бывший полузащитник венского "Рапида" и "Штурма" (Грац) Андреас Кюн мяч перехватил, ворвался в штрафную и нанес удар. После рикошета мяч влетел в ближний угол 0:1.

На 18-й минуте Кюн прострелил. Бывший нападающий "Маккаби" (Тель-Авив) Йонатан Коэн сильным ударом отправил мяч в угол ворот 0:2.

Затем соперники по разу попали в штангу.

На 70-й минуте Йонатан Коэн нанес отличный обводящий удар в дальнюю "девятку" 0:3.

На 77-й минуте бывший полузащитник "Бирмингема" и "Шеффилд Юнайтед" Джеймс О`Ши реализовал пенальти 1:3.

На 82-й минуте отличился Стивен Угаркович, точно пробивший с угла вратарской.