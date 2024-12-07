ПСЖ не смог победить. Достижение Джонатана Дэвида. Результаты матчей чемпионата Франции

Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Франции. ПСЖ неожиданно не смог обыграть "Осер" 0:0.

Лилль - Брест 3:1

Два гола забил Джонатан Дэвид. В 206 играх за "Лилль" канадский форвард забил 100 голов.

"Лилль" набрал 26 очков. Столько же у "Марселя" и "Монако" (отставание от лидирующего ПСЖ 8 очков).

Осер - ПСЖ 0:0

Голкипер "Осера" Донован Леон совершил 11 сэйвов.

По данным статистического сервиса Opta, 11 ударов в створ ворот и ни одного гола - это рекорд чемпионата Франции с 2006 года (время начала сбора данных).