x
07 декабря 2024
|
последняя новость: 09:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2024
|
07 декабря 2024
|
последняя новость: 09:03
07 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

ПСЖ не смог победить. Достижение Джонатана Дэвида. Результаты матчей чемпионата Франции

Футбол
Сенсации
время публикации: 07 декабря 2024 г., 08:18 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 08:25
Донован Леон остановил ПСЖ
AP Photo/David J. Phillip

Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Франции. ПСЖ неожиданно не смог обыграть "Осер" 0:0.

Лилль - Брест 3:1

Два гола забил Джонатан Дэвид. В 206 играх за "Лилль" канадский форвард забил 100 голов.

"Лилль" набрал 26 очков. Столько же у "Марселя" и "Монако" (отставание от лидирующего ПСЖ 8 очков).

Осер - ПСЖ 0:0

Голкипер "Осера" Донован Леон совершил 11 сэйвов.

По данным статистического сервиса Opta, 11 ударов в створ ворот и ни одного гола - это рекорд чемпионата Франции с 2006 года (время начала сбора данных).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2024

MLS. Самым ценным игроком сезона признан Лионель Месси
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2024

Чемпионат Австралии. Йонатан Коэн забил два гола
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2024

В Эквадоре освобожден похищенный бывший защитник "Ювентуса" и "Барселоны"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2024

Список лучших бомбардиров национальных лиг. Израильтянин на восьмом месте