ПСЖ не смог победить. Достижение Джонатана Дэвида. Результаты матчей чемпионата Франции
время публикации: 07 декабря 2024 г., 08:18 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 08:25
Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Франции. ПСЖ неожиданно не смог обыграть "Осер" 0:0.
Лилль - Брест 3:1
Два гола забил Джонатан Дэвид. В 206 играх за "Лилль" канадский форвард забил 100 голов.
"Лилль" набрал 26 очков. Столько же у "Марселя" и "Монако" (отставание от лидирующего ПСЖ 8 очков).
Осер - ПСЖ 0:0
Голкипер "Осера" Донован Леон совершил 11 сэйвов.
По данным статистического сервиса Opta, 11 ударов в створ ворот и ни одного гола - это рекорд чемпионата Франции с 2006 года (время начала сбора данных).
Ссылки по теме