В Эквадоре освобожден похищенный бывший защитник "Ювентуса" и "Барселоны"
время публикации: 06 декабря 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 12:04
Эквадорская полиция освободила бывшего защитника сборной Эквадора Педро Перласу, сообщают местные СМИ.
Футболист, выступающий за клуб "Дельфин" (Манта), был похищен неизвестными преступниками три дня назад.
Футболист ранений и травм не получил.
Педро Перласа провел три матча за сборную Эквадора.
Всю карьеру он провел в различных эквадорских клубах, среди которых были "Ювентус" (Эсмеральдас) и "Барселона" (Гуаякиль).
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