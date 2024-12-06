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Спорт

В Эквадоре освобожден похищенный бывший защитник "Ювентуса" и "Барселоны"

Полиция
Футбол
время публикации: 06 декабря 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 12:04
Педро Перласа
AP Photo/Gustavo Garello

Эквадорская полиция освободила бывшего защитника сборной Эквадора Педро Перласу, сообщают местные СМИ.

Футболист, выступающий за клуб "Дельфин" (Манта), был похищен неизвестными преступниками три дня назад.

Футболист ранений и травм не получил.

Педро Перласа провел три матча за сборную Эквадора.

Всю карьеру он провел в различных эквадорских клубах, среди которых были "Ювентус" (Эсмеральдас) и "Барселона" (Гуаякиль).

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